Mit einem Auftritt eines besonderen Ensembles startet das Festival in Weimar in die Jubiläumsauflage.

Weimar - Ein Festival, wie es seinesgleichen sucht, steht in Weimar in den Startlöchern: Am Abend eröffnet das YAM Ensemble aus gut 30 jungen Profi-Musikern aus der Türkei, Griechenland und Deutschland den Yiddish Summer Weimar. Das Ensemble spielt auf der Open-Air-Bühne auf dem Herderplatz eine Mischung aus jiddischer, griechischer, türkischer und sephardischer Musik, wie die Organisatoren mitteilten. Teils werden Lieder zu einer gemeinsamen Melodie in den unterschiedlichen Sprachen gesungen.

Jiddisch ist eine Umgangssprache mancher Juden, aber auch andere Menschen lernen und sprechen die traditionsreiche Sprache, in der sich vor langer Zeit etwa Hebräisch und Deutsch vermischt haben. Sephardisch bezieht sich auf eine jüdische Gemeinschaft, die im Mittelalter aus Spanien und Portugal vertrieben wurde. Bis heute pflegen sephardische Juden ihre spezifische Kultur und dabei auch die Sprache Ladino.

Freiluft-Konzert findet auch bei Regen statt

Mit Blick auf das Wetter für die Freiluft-Veranstaltung am Abend betonte der Kurator des auf jiddische Kultur spezialisierten Festivals, Andreas Schmitges: „Es werden keine Unmengen von Regen erwartet, das Konzert findet definitiv statt.“

Bei dem YAM Ensemble handelt es sich um ein vom Yiddish Summer Weimar (YSW) entwickeltes Projekt. In diesem Jahr standen für das Ensemble-Projekt auch Auftritte in anderen europäischen Ländern an. In Florenz und Belgrad seien die Konzerte allerdings wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden, hieß es. Die politische Weltlage beeinflusse das Festival an der Stelle.

Beim YSW als Festival rund um die jiddische Kultur stehen bis zum 17. August mehr als 100 öffentliche Konzerte und andere Veranstaltung auf dem Programm. Interessierte können etwa bei kostenlosen Schnupperkursen einen Eindruck von jiddischer Sprache und Musik gewinnen. In diesem Jahr feiert der YSW sein 25-jähriges offizielles Bestehen.