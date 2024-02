Rüsselsheim - Vom wirtschaftlichen Erfolg ihres Mutterkonzerns Stellantis profitieren auch die Mitarbeiter der deutschen Tochter Opel. Für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 erhalten sie und die deutschen Stellantis-Beschäftigten jeweils einen Bonus von 1800 Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag am Stammsitz Rüsselsheim mitteilte. Das sind 200 Euro weniger als im vergangenen Jahr. „Die Prämie für 2023 ist die fünfte in Folge - das ist in solch herausfordernden Zeiten keine Selbstverständlichkeit“, erklärte dazu Opel-Chef Florian Huettl. Die Prämie wird konzernweit gezahlt und geht in Deutschland an mehr als 12.000 Männer und Frauen.

Die frühere General-Motors-Tochter Opel war 2017 nach jahrzehntelangen Verlusten vom französischen PSA-Konzern übernommen worden, der schließlich mit Fiat-Chrysler zu Stellantis fusionierte. Opel steigerte 2023 seine Verkaufszahlen um 15 Prozent zum Vorjahr. Stellantis hat das vergangene Jahr mit einem Rekordumsatz von 189,5 Milliarden Euro und einem um 11 Prozent gesteigerten Gewinn von 18,6 Milliarden Euro abgeschlossen. Neben den Beschäftigten profitieren davon auch die Eigentümer über eine höhere Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens.