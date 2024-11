Hannover - Die Menschen in Niedersachsen haben jetzt noch mehr Möglichkeiten, online eine Strafanzeige zu stellen. In dem Portal „Onlinewache“ können nun auch Video- und Audiodateien hochgeladen werden, wie das Innenministerium mitteilte. Außerdem können Zeugen jetzt auch über das Internet Hinweise zu Straftaten, gesuchten Personen oder verdächtigen Beobachtungen an die Polizei übermitteln.

Das neue Angebot erleichtere die Arbeit der Polizei und helfe, die Aufklärung von Straftaten zu beschleunigen. „Gerade in Fällen, bei denen die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist, hilft es ungemein, wenn die Hürden für Zeuginnen und Zeugen möglichst niedrig sind“, sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) in Hannover.

Die Dateien können in allen gängigen Formaten bis zu einer Größe von 50 Megabyte hochgeladen werden.