Hannover - Wer in Niedersachsen wohnt und zwischen 10 und 27 Jahre alt ist, kann bis zum 25. September an einer Online-Umfrage zur politischen Beteiligung junger Menschen teilnehmen. Darauf hat Jugendminister Andreas Philippi am Donnerstag hingewiesen. Es sei wichtig, Kindern und Jugendlichen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten zu vermitteln, damit sie „Demokratie von der Pike auf leben und erfahren können“, sagte der SPD-Politiker. Ziel ist es, Beteiligungsformate für junge Menschen weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der Befragung sollen im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung in einen Bericht einfließen, den das Düsseldorfer Institut IMAP erstellt. Im Oktober sind dafür auch persönliche Befragungen in Peine geplant.