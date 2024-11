Sie will in Los Angeles wieder antreten und hat ein ganz bestimmtes Ziel.

Erfurt - Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann hat ihr großes Ziel bekräftigt, bei den Spielen in Los Angeles wieder anzutreten - auch aus einem ganz bestimmten Grund. „Mit dem Einzelrennen habe ich noch eine Rechnung offen“, sagte die 28-Jährige bei einem Pressetermin der Deutschen Triathlon-Union zur Vertragsverlängerung mit dem Generalsponsor (Suzuki) in Erfurt.

Bevor Lindemann in Paris die deutsche Mixed-Staffel als Schlussstarterin zur Goldmedaille geführt hatte, war sie beim Einzelrennen mit dem Rad gestürzt. Die Chance auf einen Podestplatz oder gar den Sieg war dadurch dahin gewesen.

Die Potsdamerin war wie auch schon in Tokio Achte geworden. „Das war sehr ärgerlich“, sagte sie und blickte nach vorn zu den Spielen in knapp vier Jahren. „Es kann noch viel passieren, aber das Ziel ist da.“ Die Spiele in den USA wären ihre vierten, bei ihrem Debüt 2016 in Rio de Janeiro hatte Lindemann den 28. Platz belegt.