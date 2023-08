Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Zwenkau - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 186 bei Zwenkau (Landkreis Leipzig) sind vier Menschen verletzt worden, nachdem ein Autofahrer auf einer Ölspur die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Das Auto eines 19-jährigen Fahrers geriet am Freitagnachmittag in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort stieß der Wagen mit drei weiteren Autos zusammen.

Ein Lastwagen hatte zuvor seine ölhaltige Ladung verloren. Dadurch entstand eine acht Kilometer lange Ölspur. Die Straße war bis in die Nacht hinein gesperrt. Zunächst hatte die „Bild“ über den Unfall berichtet - nach Angaben der Zeitung wurden fünf Menschen verletzt.