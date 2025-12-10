Oliver Wnuks Lockenpracht ist Thema im neuen Sylt-Krimi. Ob er Bad Hair Days kennt? „Manche würden sagen, ich hatte noch nie gute.“

Starnberg/Westerland - Schauspieler Oliver Wnuk („Stromberg“) kann sich noch gut an die schlimmsten Modesünden an seinem Haar erinnern. „Gelb-orange gefärbte Haare oder blonde Strähnchen im Pony. Ist aber schon ein paar Jahrzehnte her. Und das mit den Strähnen war mal in, wollte mir der Friseur in Konstanz damals weismachen“, sagt der TV-Star im dpa-Interview. Der 49-Jährige stammt vom Bodensee.

Am Montag (15. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ZDF) ist Wnuk im neuen Sylt-Krimi „Sievers und die stillen Austern“ aus der Reihe „Nord Nord Mord“ zu sehen. In dem Fall ermittelt er als Kripobeamter Hinnerk Feldmann unter anderem in einem Friseursalon. Coiffeur René Färberkamm (Fridolin Sandmeyer) rät Feldmann zur „radikalen Typveränderung“. Er bearbeitet den Schopf des Polizisten, damit der „Latin-Lover-mäßig“ aussehe.

Ob er sich als Schauspieler für eine Rolle den Kopf rasieren würde? „Ich habe vor vielem Angst, aber sicher nicht vor einer temporären Glatze“, antwortet Wnuk. „Als ich einen Transsexuellen spielte, hatte ich - außer auf dem Kopf - gar keine Haare mehr am Körper und fand es sogar recht angenehm.“

Ob er Bad Hair Days kennt? „Manche würden sagen, ich hatte noch nie gute“, sagt der Schauspieler, der nach vielen Jahren in Berlin jetzt am Starnberger See lebt.

„Sievers und die stillen Austern“ steht bereits vorab im ZDF-Streamingportal.