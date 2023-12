Dresden - Dynamo Dresden holt Oliver Batista Meier vorzeitig von der Leihe nach Verl zurück. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird zum Trainingsstart am 2. Januar an der Elbe dabei sein. „Seine zuletzt gezeigten Leistungen, die erzielten Tore und Vorlagen sprechen für diese Entwicklung“, sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker in einer Mitteilung am Donnerstag.

Mit Batista Maier in der Startelf hatte der SC Verl am 17. Spieltag 1:0 gegen die Dresdner gewonnen. Der in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern und beim FC Bayern München ausgebildete Offensivakteur kam in Verl in 30 Pflichtspielen auf zehn Tore und elf Vorlagen. Zuvor gelangen ihm bei Dynamo in 20 Spielen acht Assists.