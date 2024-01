Oldenburg - Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hat dazu aufgerufen, Lehren aus dem Hochwasser zu ziehen. Der SPD-Politiker regte einen kreisübergreifenden Runden Tisch für den Raum um die Flüsse Hunte und Haaren an. „Dieser Runde Tisch sollte sich mit dem Aufbau notwendiger Strukturen beschäftigen, die im Falle eines Hochwasserereignisses ineinandergreifen müssen“, heißt es in einem Schreiben an Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne).

Aus Sicht von Oldenburgs Oberbürgermeister müssen nun gemeinsam Konzepte entwickelt werden, beispielsweise für mehr Polderflächen oder den Bau und die Instandsetzung von Deichen. „Wir haben gelernt, dass politische und administrative Grenzen zur Eindämmung von Hochwassergefahren keine Rolle spielen dürfen.“ Krogmann forderte den Umweltminister dazu auf, die Initiative für einen solchen Runden Tisch zu ergreifen.