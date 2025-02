Die Idee der Vesperkirche mit kostenlosen Mahlzeiten entstand vor rund 30 Jahren in Süddeutschland. Längst gibt es auch welche in Niedersachsen. Eine davon öffnet jetzt wieder in Oldenburg ihre Türen.

Oldenburg - Nach dem Erfolg im vorigen Jahr bittet die Johanniter Hilfsgemeinschaft (JHG) Oldenburg ab Donnerstagabend wieder in der Vesperkirche zu Tisch. „Wir bieten ein kostenloses Abendessen für Menschen, die sich sonst Essengehen nicht leisten können“, sagt Anja Maud Siegert, Vorsitzende der JGH Oldenburg. In der Garnisonskirche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde werden die Gäste an gedeckten Tischen an zwölf Abenden von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedient. „Wir bieten eine wertschätzende Gastlichkeit an“, betont Siegert.

Es geht auch um die Gemeinschaft

Im letzten Jahr seien bis zu hundert Essen an einem Abend ausgeben worden. „Am beliebtesten war die Entenkeule mit Rotkohl und Kartoffeln“, sagt Siegert. Es gehe bei der Idee der spendenfinanzierten Vesperkirche aber nicht nur um eine warme Mahlzeit, sondern auch um das Erleben von Gemeinschaft. „Es kommen auch ältere Menschen aus der Nachbarschaft, die sich nach Gesprächen sehnen“, sagt Siegert.

Vesperkirchen entstanden bundesweit erstmals in den 1990er-Jahren in Baden-Württemberg. In Niedersachsen wurde die erste 2017 in der Lutherkirche in Hannovers Nordstadt eröffnet. Viele Vesperkirchen bieten neben einer Mahlzeit auch Kulturveranstaltungen oder Friseurleistungen an.