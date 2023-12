DeWayne Russell führt Oldenburg zum Sieg gegen Izmir. Die Niedersachsen haben es nun selbst in der Hand, sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Oldenburg vor Weiterkommen in der Champions League

Oldenburg - Die Basketballer von EWE Baskets Oldenburg haben einen großen Schritt in Richtung nächster Runde in der Champions League gemacht. Der Bundesligist besiegte am Mittwoch Pinar Karsiyaka Izmir aus der Türkei mit 97:88 (46:58). Bester Werfer für das Team von Pedro Calles war DeWayne Russell mit 22 Punkten.

Durch den Erfolg kletterte Oldenburg in der Tabelle nach oben und hat zudem die direkten Vergleiche gegen Izmir und Filou Oostende gewonnen. Bei einem Erfolg mit mehr als zwei Zählern im abschließenden Match am nächsten Mittwoch (20.00 Uhr) bei SIG Strasbourg und einer gleichzeitigen Niederlage von Izmir gegen Oostende würden die Niedersachsen sogar noch als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale einziehen. Die zweit- und drittplatzierten Teams müssen den Umweg über die „Play-ins“ gehen. Allerdings könnte Oldenburg bei einer Niederlage auch noch ausscheiden.

Das erste Viertel war ausgeglichen. Kein Team konnte sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Das änderte sich im zweiten Durchgang, wo die Gäste vor allem unter dem Korb konsequenter waren und eine Führung von acht Zählern herausholten. Die Hausherren kamen jedoch schnell zurück und schafften eine Minute vor dem Ende des dritten Drittels erstmals wieder eine Führung (68:67). Bis zum Schluss blieb es eng und spannend. Letztlich setzte sich Oldenburg etwas glücklich, aber auch verdient durch.