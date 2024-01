Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Oldenburg - Nach drei Wochen Hochwasserlage gibt die Stadt Oldenburg Entwarnung. Die akute Hochwasserwarnung sei aufgehoben, teilte die Stadt am Freitag mit. Der Katastrophenschutz-Stab bleibe übers Wochenende aber weiter in Bereitschaft, um im Zweifelsfall sofort reagieren zu können. Die Stadt geht davon aus, dass bald auch das „außergewöhnliche Ereignis“ aufgehoben werden kann. Der Status ermöglicht schnelle Hilfe aus anderen Regionen.

In den nächsten Tagen soll der mobile Deich zurückgebaut und die Lagerstellen für Sandsäcke aufgelöst werden. Auch die Deiche in Oldenburg dürfen ab dem Wochenende wieder betreten werden. Das Verbot galt seit dem 26. Dezember, um die aufgeweichten Deiche zu schützen. Rund 200 Verstöße wurden nach Angaben der Stadt registriert, die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 400 Euro rechnen.

Außerdem hebt die Deutsche Flugsicherung das Flugverbot für den Luftraum über der Stadt Oldenburg und angrenzenden Gebieten auf. Ab Freitagnachmittag dürfen sämtliche Fluggeräte, inklusive Privatmaschinen und private Drohnen, wieder in den Oldenburger Himmel steigen. Mit dem Verbot sollte der Luftraum Einsatz- und Erkundungsflügen vorbehalten bleiben.