Berlin - Mit einer ökumenischen Andacht haben die christlichen Kirchen in Berlin für Frieden in der Ukraine gebetet. Während der Zeremonie am Jahrestag des russischen Angriffs auf das Land wurde am Freitag in der Kirche der Katholischen Akademie auch der Kriegsopfer gedacht. Einige Bundesminister nahmen daran teil. „Wir denken an das große Leid in der Ukraine“, sagte der Leiter des Kommissariats der katholischen Bischöfe in Berlin, Karl Jüsten. „Wir wollen trotzdem die Hoffnung bewahren. Die Aufgabe für uns alle heißt: Im Krieg den Frieden vorbereiten.“

Geleitet wurde das Gebet von Jüsten, der Bevollmächtigten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Berlin, Prälatin Anne Gidion, und dem griechisch-orthodoxen Bischof Emmanuel von Christoupolis. Zu den teilnehmenden Bundespolitikern zählten die Ministerinnen des Innern und für Familie, Nancy Faeser (SPD) und Lisa Paus (Grüne), sowie Justizminister Marco Buschmann (FDP), ebenso Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.