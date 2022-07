Ohne Cheftrainer Fischer: Union erwartet mutige Chemnitzer

Berlin - Urs Fischer hat sich verletzt. Wie der Verein am Samstag mitteilte, konnte der Trainer von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin aufgrund einer Verletzung nicht an der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel beim Regionalligisten Chemnitzer FC teilnehmen. Genauere Angaben machte der Club nicht. Man hoffe, dass er spätestens zum Spiel am Montag (18.00 Uhr/Sky) wieder fit sei.

Co-Trainer Markus Hoffmann übernahm Fischers Part vor den Journalisten. Man nehme die Favoritenrolle in der Partie an, sagte Hoffmann. „Das ist klar. Trotzdem werden wir die ganze Sache so seriös und mit genauso viel Respekt wie jedes Meisterschaftsspiel angehen“, sagte der Co-Trainer.

Von den Chemnitzern erwartet der 50-Jährige ein auf viel Ballbesitz angelegtes Spiel mit einer kompakten Defensive. „Das ist eine gute Mannschaft, bei der man die Handschrift des Trainers erkennen kann“, sagte Hoffmann. „Sie haben ein gutes Umschalten, sind aber auch mutig im Herausspielen.“

Bei der Siegesserie der Sachsen in den vergangenen zehn Begegnungen sei durchaus Klasse zu erkennen, wenngleich es in dieser Saison - ebenso wie bei Union - noch kein Pflichtspiel gab. Der CFC müsse sieben Neuzugänge integrieren und habe ein sehr junges Team mit routinierten Akteuren auf Schlüsselpositionen. „Das wird keine einfache Aufgabe für uns“, sagte Hoffmann, der sein Team aber als gut vorbereitet einstuft: „Wir haben uns ein Bild machen können, gegen wen wir da spielen und wie wir das angehen wollen. Wir fahren nicht ins Blaue dorthin.“