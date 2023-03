Bei den Staatsanwaltschaften sind 2022 mehr Fälle eingegangen. In einigen Bereichen gab es deutliche Zuwächse, in anderen etwas Entspannung. Und es gibt Dauerthemen.

Naumburg - Mehr Extremismus und Wirtschaftsstraftaten, weniger Umwelt- und Drogendelikte: Die Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr gut drei Prozent mehr Verfahren auf den Tisch bekommen als noch 2021. Die Zahl sei von knapp 233.400 auf gut 240.500 gestiegen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mit. Der Jahresbilanz zufolge nahmen vor allem Verfahren gegen unbekannte Täter zu, der Anstieg lag bei 6,2 Prozent. Das waren im Jahr 2022 insgesamt 100.840 Fälle. Durchschnittlich hätten die Staatsanwälte die Verfahren binnen 1,6 Monaten erledigt, im Jahr davor waren es 1,5 Monate gewesen.

Häufiger angezeigt wurden im Jahr 2022 den Angaben zufolge Fälle von Wirtschaftskriminalität (plus 28,7 Prozent). Insgesamt gab es in dem Bereich rund 3050 neue Ermittlungsverfahren. Einen starken Anstieg um rund 73 Prozent gab es bei den Verdachtsanzeigen wegen Geldwäsche, in der Summe waren es 2132 Fälle. Bei der Steuerkriminalität gab es 190 Verfahren und damit ein Minus von rund sechs Prozent.

Auch Verfahren wegen des Verdachts auf rechtsextremistische und fremdenfeindliche Straftaten hatten die Staatsanwaltschaften der Jahresstatistik zufolge häufiger zu tun als im Vorjahr. Die Zahl der neu eingegangenen Verfahren stieg um 27,3 Prozent auf 1553 Fälle. Knapp jedes vierte Ermittlungsverfahren betraf das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, hieß es. 15,4 Prozent oder 239 Verfahren beschäftigten sich mit Volksverhetzung oder Gewaltdarstellungen. 1,7 Prozent oder 26 Fälle betrafen Körperverletzungsdelikte.

Rückgänge bei den Fallzahlen verbuchten die Staatsanwaltschaften bei Umweltdelikten. In dem Bereich habe es einen Rückgang um rund 30 Prozent auf 707 neue Fälle gegeben. Auch bei Wohnungseinbruchdiebstählen wurde ein Minus von knapp 22 Prozent und bei Anzeigen wegen Drogendelikten ein Rückgang um rund 13 Prozent registriert.

Weitgehend unverändert sei die Zahl der Anzeigen bei der Zentralstelle zur Verfolgung von Kinderpornografie gewesen. Dort wurden im vergangenen Jahr 2205 Verfahren gegen bekannte und unbekannte Tatverdächtige neu eingeleitet, 2021 waren es 2142 gewesen. Rund 1600 Ermittlungsverfahren und damit 7 Prozent weniger als im Jahr davor hätten im Zusammenhang mit Kinderpornografie gestanden, 185 im Zusammenhang mit Jugendpornografie (minus 14,7 Prozent). Die Generalstaatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Verfahren im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie sowie der Gewaltverherrlichung in den Vorjahren sehr stark angestiegen waren. Sie befänden sich noch immer auf einem hohen Niveau.

Leicht angestiegen um 2,3 Prozent sind die Verfahren wegen Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden, wie die Statistik zeigt. Die Zunahme habe vorrangig die Gruppe der 14- bis 18-Jährigen betroffen, dort sei ein Plus von 10,5 Prozent verzeichnet worden, hieß es. Aber auch bei strafunmündigen Kindern unter 14 Jahren habe es einen Anstieg um 21,5 Prozent gegeben. Rückgänge gab es bei den 18- bis 21-Jährigen. Der Anteil jugendlicher und heranwachsender Beschuldigter an der Gesamtkriminalität lag 2022 bei 15,4 Prozent (2021: 15,3 Prozent). Er sei damit noch immer niedrig, schätzte die Generalstaatsanwaltschaft ein. Eigentums- und Verkehrsdelikte wie Fahren ohne Führerschein spielten eine vorrangige Rolle, ebenso Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.

Die Staatsanwaltschaften erhoben im vergangenen Jahr gegen 10.233 Beschuldigte Anklage, im Vergleich zum Vorjahr waren das 6,4 Prozent weniger. Gegen knapp 13 300 Beschuldigte wurde ein Strafbefehl beantragt. Die Zahl der Bußgeldverfahren lag bei 9255 und damit 8,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. In der Summe wurden den Angaben zufolge 26.962 Strafen vollstreckt, davon 24.720 Geldstrafen und 2242 Freiheitsstrafen.

Unterdessen ist das Personal der Staatsanwaltschaften weiter aufgebaut worden. 187 Staatsanwälte und 45 Amtsanwälte seien 1. Januar 2023 beschäftigt gewesen und damit 6,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.