Offizieller Start für A14-Brückenschlag bei Wittenberge

Wittenberge/Seehausen - Beim Brückenschlag über die Elbe im Rahmen der A14-Nordverlängerung hat der Bau offiziell begonnen. Nach Angaben der Verantwortlichen ist das Projekt bei Wittenberge eine technologische und ökologische Herausforderung: Das Bauen im Hochwasser- und im Naturschutzgebiet erfordere eine besonders sensible Herangehensweise, sagte Projektleiterin Kathrin Fiedler von der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) beim Baustart am Donnerstag. Das Baufeld und die Zufahrtswege beschränkten sich auf ein absolut notwendiges Mindestmaß. Darum erstrecke sich eine breite so genannte Tabuzone, die nicht angetastet werden dürfe. Nachtarbeit sei verboten.

Im Frühjahr 2024 ist der Einschub der 8000 Tonnen schweren Stahlkonstruktion der Strombrücke geplant. „Wir wünschen uns dann ausreichend Wasser“, sagte die Projektleiterin. In vier, je 24 Stunden dauernden Etappen soll dieser eigentliche Brückenschlag erfolgen. Die Wasserstraße werde in diesem Zeitraum gesperrt. Der Autoverkehr auf der B189 könne indes weiter rollen. Vorgefertigt werden die Brückenteile von zwei sächsischen Stahlbaubetrieben. Die Straßenanbindung soll bis Jahresende 2024 geschaffen werden und der Verkehr dann 2025 über die neue Brücke rollen.