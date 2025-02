In Sachsen-Anhalt gab es bereits am Freitag in Magdeburg eine Demonstration gegen den Kurs der CDU. (Archivbild)

Halle - In Halle (Saale) haben sich nach ersten Schätzungen der Polizei rund 8.000 Menschen an einer Demonstration gegen den aktuellen Kurs der CDU beteiligt. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ hatte zu der Demonstration aufgerufen. Es kritisiert in dem Aufruf eine „offene Zusammenarbeit der Unionsparteien mit der extremen Rechten im Bundestag“. Zugleich wirft das Bündnis der CDU das Überschreiten einer historischen Grenze vor. Am Freitagabend waren bereits mehrere Hundert Menschen in Magdeburg auf die Straße gegangen.

Darüber hinaus ermittelt der polizeiliche Staatsschutz in Halle nach einer Farbattacke auf ein Gebäude, in dem sich das Büro der CDU-Stadtratsfraktion befindet.