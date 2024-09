Der Chemiepark in Leuna ist kaum zu übersehen, wenn man an ihm vorbeifährt. Interessierte können am Wochenende einen Blick auf das Gelände werfen - in einer besonders spannenden Zeit.

Leuna - Wer mehr über die auffällig großen, verschlungenen, silbern glänzenden Türme im Chemiepark in Leuna wissen möchte, hat am Wochenende die Chance dazu. Gemeinsam mit der Stadt Leuna, der dortigen Wohnungswirtschaft und verschiedenen Unternehmen am Standort lädt die Betreibergesellschaft InfraLeuna am Samstag zum Tag der offenen Tür.

Besucherinnen und Besucher können ab 10 Uhr an Rundfahrten über das Gelände teilnehmen, aber auch an Infoständen mehr über die Arbeit und die Veränderungen an dem Chemiestandort erfahren. Zudem öffnet die Werkfeuerwehr des Parks ihre Tore. Eine Lokomotivausstellung ist ebenfalls zu sehen, wie die Betreibergesellschaft mitteilte.

Einblicke in besonderer Zeit

Geöffnet werden die Pforten des Parks in diesem Jahr zu einer besonderen Zeit im Betriebsablauf der sich auf dem Gelände befindenden TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland. Schon in den vergangenen Wochen wurde dort ein regelmäßig anstehender sogenannter Shutdown vorbereitet. Geplant und für einen begrenzten Zeitraum sollen bis in den Oktober hinein Anlagenteile der Raffinerie für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Katalysatorwechsel, Inspektionen und Reparaturen stillgelegt werden. Begonnen wird damit am Tag vor dem Tag der offenen Tür.

Während des Shutdowns sind nach Angaben der Raffinerie-Betreiber rund 1700 externe Arbeitskräfte auf dem Gelände unterwegs. Am 6. und 7. September soll in der sogenannten POX-Methanol-Anlage mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Die meisten Arbeiten, für die viele Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort sein werden, würden allerdings erst ab dem 7. Oktober vorgenommen, sagte eine Sprecherin der Raffinerie. Sie dauern bis zu drei Wochen an. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Anlagen wieder in Betrieb genommen.

Der Chemiepark in Leuna im Saalekreis hat eine Fläche von rund 1300 Hektar. Auf dem Gelände sind viele verschiedene Unternehmen mit Tausenden Arbeitsplätzen ansässig.