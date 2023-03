Oranienburg - Zwei Weltkriegsbomben werden heute in einem Wald in Oranienburg (Oberhavel) gesprengt. Dafür wird ein Teil des Oder-Havel-Kanals für den Schiffsverkehr gesperrt. Um den Fundort werde ab 10.30 Uhr ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, teilte die Stadt Oranienburg mit. Nach erfolgreicher Sprengung der Blindgänger soll der Sperrkreis gegen 14.00 Uhr mit einem Sirenenton wieder aufgehoben werden.

In dem Sperrkreis wohnen keine Menschen und es ist auch kein Gewerbebetrieb betroffen. Die Feuerwehr will das Gebiet mit Drohnen überwachen. Zudem sind Kräfte der Polizei und eines Wachschutzes im Einsatz, um den Sperrkreis zu sichern. Bei den Blindgängern handelt es sich um eine teildetonierte 250-Kilo-Bombe sowie um eine vollständige 150-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. An der ehemaligen Friedenthaler Schleuse wird zudem gerade ein weiterer mutmaßlicher Blindgänger freigelegt, der am 22. März entschärft werden soll.