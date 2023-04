Laatzen - Um Obstblüten vor dem Erfrieren zu schützen, werden auch in den kommenden Nächten auf niedersächsischen Obstplantagen Bäume künstlich beregnet. Das gefrierende Wasser umhülle die Blüten mit einem „Eispanzer“, der nicht kälter als null Grad werde, sagte Klaus Hahne von der Obstplantage Gleidingen in Laatzen in der Region Hannover am Montag. Ab einer Temperatur von etwa minus zwei Grad erfrieren demnach die Obstblüten. Um die Blütenansätze vor Frost zu schützen, würden die Bäume mit einem Sprühregen benetzt.

In der Nacht zum Montag lagen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Deshalb wurde etwa in Gleidingen die Frostschutzberegnung aktiviert. Eine Wetterstation auf der Plantage vermelde rechtzeitig, sobald die Temperaturen drohten, ins Minus zu sinken, sagte Hahne. Da auch in den kommenden Nächten noch mit Minusgraden zu rechnen sei, soll die Wasseranlage auf der Plantage weiter zum Einsatz kommen, sagte er.