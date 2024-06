Dresden - In Sachsen sind die Schulen mit den schönsten Schulgärten gekürt und mit einem Preisgeld belohnt worden. Wie das sächsische Staatsministerium für Kultus am Freitag in einer Pressemitteilung verkündete, erhielten die Landessieger, die Oberschule Cossebaude in Dresden sowie das Internationale Gymnasium in Meerane, ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2500 Euro. Die 128. Oberschule „Carola-von-Wasa“ in Dresden und die Schule „Altchemnitz - Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ in Chemnitz erhielten einen Sonderpreis sowie ein Preisgeld in Höhe von jeweils 1500 Euro.

Das Internationale Gymnasium Meerane beispielsweise zeichnete sich durch sein großes, parkähnliches Schulgelände aus, so das Ministerium. Neben einem Naschgarten gibt es auf dem Schulgelände Obstbäume, einen Teich sowie eigene Bienenvölker zur Produktion von Honig. Das Bienenwachs werde von den Schülerinnen und Schülern zu Kerzen und Lippenpflegestiften weiterverarbeitet und verkauft.

Kultus-Amtschef Wilfried Kühner überreichte den vier Preisträgern des 12. Sächsischen Schul-Garten-Wettbewerbs am Freitag die Urkunden, Plaketten für die Hauswand und das Preisgeld. Insgesamt hatten sich 64 Schulen beteiligt, wie es hieß. Ziel des Wettbewerbs sei es, den Schülerinnen und Schülern „praktische Erfahrungen mit der Gartengestaltung“ zu ermöglichen. Der Wettbewerb startete im Mai 2022.

Bei einem Besuch in den Gärten der zehn Finalisten seien nun die Landessieger und Sonderpreisträger ermittelt worden, hieß es. Die Jury bestand aus Schulpädagogen, Landschaftsarchitekten, Vertretern des Landesamtes für Schule und Bildung sowie des Kultusministeriums und der Landesstiftung Natur und Umwelt.