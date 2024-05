Marienberg - Unbekannte haben in Marienberg im Erzgebirgskreis mehrere Objekte mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Hakenkreuze, SS-Runen und Zahlenkombination seien an einen Pfosten, ein Werbeschild, einen Baumstamm, eine Garage sowie an eine Bushaltestelle gesprüht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten wurden am Samstagnachmittag auf die Tat aufmerksam. Sie ermitteln wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und suchen nach Zeugen.