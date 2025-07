Ein Oberschenkel wird in einem Park gefunden. Das Opfer wird mit Hilfe einer DNA-Analyse identifiziert. Doch die Leiche bleibt verschwunden und die Polizei kommt nicht weiter.

Oberschenkel-Fund in Park - Fall bei „Aktenzeichen XY“

Berlin - Ein rätselhafter Kriminalfall aus Berlin ist an diesem Mittwochabend eines der Themen in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Es geht um den mysteriösen Fund eines menschlichen Oberschenkels im Februar 2024 im Berliner Volkspark Friedrichshain. Der Körperteil wurde einem Toten aus Sachsen-Anhalt zugeordnet - der Rest der Leiche ist bis heute nicht aufgetaucht. Die Berliner Kriminalpolizei sucht nun mit Hilfe der Sendung nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung.

Der tätowierte Oberschenkel wurde am Morgen des 27. Februar 2024 von Passanten in einem Gebüsch gefunden. Durch eine DNA-Analyse wurde er mittels einer Datenbank dem 42-jährigen Marcel F. zugeordnet. Der aus Sachsen-Anhalt stammende Mann lebte ohne Wohnung in Berlin und war seit mehreren Tagen verschwunden.

Früher verbrachte der Mann rund 14 Jahre in einer psychiatrischen

Klinik. Mitte Februar 2024 erlitt er in Berlin nach den Angaben offensichtlich einen wahnhaften Schub, lief mit dem Rucksack eines Begleiters davon und verschwand. Erst knapp zwei Wochen später wurde sein Oberschenkel gefunden. Die Obduktion ergab, dass F. bereits tot war, als der Oberschenkel abgetrennt wurde. Ein Tötungsdelikt wird nicht ausgeschlossen.