Passanten finden in einem Berliner Park einen Oberschenkel. Nun bringt eine DNA-Analyse die Ermittler einen Schritt weiter.

Kriminaltechniker stehen im Gestrüpp an einer Fundstelle.

Berlin - Nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels im Volkspark Prenzlauer Berg haben die Ermittler das Opfer identifiziert. Es handle sich um den Oberschenkel eines Mannes, der der Staatsanwaltschaft namentlich bekannt ist, hieß es von der Behörde am Montag. Zuvor hatten Medien berichtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die DNA des Körperteils mittels einer Datenbank zugeordnet. Um welche Datenbank es sich dabei handelte, blieb offen.

Der Oberschenkel sei tätowiert. Eine medizinische Amputation könne ausgeschlossen werden, hieß es. Weitere Angaben zum Opfer machte die Staatsanwaltschaft nicht. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen.

Am vergangenen Dienstagvormittag hatten Fußgängerinnen in dem Park ein Fleischstück in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Zuvor witterten ihre Hunde den Körperteil. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab dann, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Beines handeln soll. Daraufhin wurden der Volkspark sowie umliegende Straßen gesperrt, Polizisten suchten das Gebiet mit Hunden ab.