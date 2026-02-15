In Thüringen beginnen die Winterferien - und es soll wieder etwas Schnee geben. Wie Hotels und Pensionen im Thüringer Wald gebucht sind und welche Alternativen es zum Wintersport gibt.

Suhl - Hotels in Thüringens wichtigstem Wintersportort Oberhof starten nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald gut gebucht in die Winterferien. Vor allem Familien, aber auch Wellnesstouristen wollten die kommenden Tage in der Nähe des Rennsteigs in den großen Hotels verbringen, die eine Auslastung von bis zu 90 Prozent hätten, teilte der Regionalverbund in Suhl mit.

In anderen Orten wie Bad Tabarz, Friedrichroda oder Neuhaus am Rennweg gebe es Möglichkeiten auch für kurzfristige Buchungen. Dort liege die Auslastung im Schnitt bei 60 bis 80 Prozent, habe eine Stichprobenbefragung ergeben. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es in den kommenden Tagen zumindest leicht schneien und in den Bergen leichten Frost geben. Der Tourismus in dem Mittelgebirge ist recht wetterabhängig.

Fackelwanderungen und Laserbiathlon im Angebot

Nach dem Tauwetter der vergangenen Tage ist Wintersport derzeit nur noch in den verschiedenen Skiarenen im Thüringer Wald auf Kunstschnee sowie auf einzelnen Rodelhängen möglich.

Aber es gebe eine Vielzahl wetterunabhängiger Angebote, erklärte die

Geschäftsführerin des Regionalverbundes, Antonia Sturm. Dazu gehörten Wanderungen mit Naturführern, Fackelwanderungen, Sonderführungen im Besucherbergwerk in Trusetal. In Oberhof könnten Gäste Laserbiathlon ausprobieren.