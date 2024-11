Vor wenigen Tagen wurde an die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Juden erinnert. Dann wurden niedergelegte Kränze zerstört. Was Oberbürgermeisterin Borris dazu sagt.

Niedergelegte Kränze sind am Mahnmal für die Alte Synagoge Magdeburg zerstört worden. (Archivbild)

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat die Zerstörung niedergelegter Kränze am Mahnmal für die Alte Synagoge der Stadt verurteilt. „Die mutwillige Zerstörung der Gedenkkränze und die Bilder des verwüsteten Areals rund um das Mahnmal, das im Herzen unserer Stadt für Frieden, Verständigung und Versöhnung steht, machen mich betroffen“, erklärte die parteilose Politikerin.

„Sollte die Zerstörungswut der straffällig gewordenen Personen politisch motiviert gewesen sein, möchte ich klarstellen, dass wir uns durch kriminelle Handlungen nicht bedrohen lassen.“ Die Stadt habe Anzeige erstattet.

Am Mahnmal für die zerstörte Synagoge Magdeburg waren die Kränze zerstört worden, die in der vergangenen Woche im Gedenken an die Novemberpogrome 1938 und deren Opfer niedergelegt worden waren.