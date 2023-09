Am Donnerstag wird die Leiche einer vermissten 14-Jährigen aus Nordhessen in einem Waldstück gefunden. Nun liegt das vorläufige Ergebnis der Obduktion vor.

Bad Emstal/Kassel - Nach der Obduktion des Leichnams eines 14-jährigen Mädchens, das in einem Waldstück im nordhessischen Bad Emstal tot gefunden wurde, gehen die Ermittler von einer Gewalttat aus. Dies sei das vorläufige Ergebnis der am frühen Nachmittag abgeschlossenen Obduktion, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag gemeinsam mit.

Der am Vorabend in Bad Emstal festgenommene Tatverdächtige sei weiter im Polizeigewahrsam. Der 20-Jährige solle in zeitlichem Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen im Bereich des Waldrandes gesehen worden sein, hieß es. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Bekannten des Mädchens handeln.

Die Polizei habe den Mann bereits im Rahmen der Suche nach der seit Mittwoch vermissten Jugendlichen befragt. Nachdem die Leiche der 14-Jährigen dann gefunden wurde, sei er aufgrund seiner seinerzeit gemachten Angaben „in den Fokus der Ermittlungen“ gerückt. Eine Durchsuchung seiner Person und auch einer Wohnung, in der er sich zuvor aufgehalten hatte, habe den Anfangsverdacht bekräftigt. So seien bei ihm das Mobiltelefon des Opfers sowie weitere Beweismittel gefunden und sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft werde Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls stellen, die Vorführung vor den Haftrichter solle noch am Freitag erfolgen.

Das Mädchen war am Donnerstag in einem Waldstück bei Bad Emstal in Nordhessen tot gefunden worden, nachdem sie bereits seit Mittwoch als vermisst galt. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, hatte ein Mann den Leichnam der Schülerin am Donnerstag beim Holzmachen entdeckt. Sie befand sich demnach bei einer Baumgruppe an einem Feldrand außerhalb der Ortschaft im Bereich eines Holzstapels. Der Mann habe sofort die Polizeibeamten verständigt, die sich im Rahmen der Suche nach der 14-Jährigen in der Nähe aufhielten.