Ein Obdachloser wird in einer S-Bahn überfallen. Unbekannte versuchen, ihm das Wenige zu nehmen, was er hat. Der Mann landet im Krankenhaus, erfährt aber auch Unterstützung.

Berlin - Vier Männer haben einen Obdachlosen in Berlin-Spandau überfallen und verletzt. Der 49-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten, dem Mann am frühen Sonntagmorgen in der S-Bahn-Linie 3 seine Tasche zu entreißen. Der 49-Jährige habe diese jedoch festgehalten. Daraufhin sollen die Täter zugeschlagen haben. Der Angegriffene sei dadurch von der Bank auf den Boden gerutscht und die Männer hätten ihn getreten, hieß es. Die Täter entkamen am S-Bahnhof Spandau zunächst mit der Tasche. Ein Passant habe sie ihnen jedoch abnehmen können und dem Opfer zurückgegeben, berichtete die Polizei. Die Männer entkamen anschließend unerkannt.