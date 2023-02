Nutzungspläne für das Wilhelminenstift in Zeitz stehen fest

Zeitz - Die Nutzungspläne für das aktuell sanierte Wilhelminenstift in Zeitz (Burgenlandkreis) stehen fest. Nach der Fertigstellung 2024 seien eine Jugendwohngruppe, eine Sozialstation, ein Dienstleistungs- und Beratungsangebot und eine Jugend-Wohngemeinschaft in den Örtlichkeiten geplant, wie die Stiftung Vereinigte Domstifter am Mittwoch mitteilte.

Betrieben werden sollen die sozialen Angebote durch die Diakonie Naumburg-Zeitz. Bereits im Januar sei dazu von beiden Parteien ein langfristiger Mietvertrag unterschrieben worden, so eine Sprecherin der Vereinigten Domstifter.

Das um 1780 errichtete Gebäude wird seit 2022 saniert und gehört zum Besitz der Stiftung. Schon im Jahr 2018 wurde mit der Rettung des Gebäudes begonnen.