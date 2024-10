Nur wenige Kommunen heben Grund- und Gewerbesteuer an

Halle - Unternehmen und Immobilienbesitzer müssen sich in Sachsen-Anhalt nur in wenigen Städten und Kommunen auf höhere Grund- oder Gewerbesteuern einstellen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, erhöhten nur 19 der insgesamt 218 kreisfreien Städte und Gemeinden im Land die Hebesätze, die für die Berechnung der Grund- und Gewerbesteuer wichtig sind. Unter anderem in der Gemeinde Kabelsketal und der Landeshauptstadt Magdeburg wurden die Hebesätze für Wohngrundstücke zum Teil kräftig angehoben.

Der Hebesatz ist neben dem Grundstückswert einer der Hauptfaktoren für die Berechnung der Grundsteuer. Die Städte und Gemeinden setzen ihn selbstständig fest und bestimmen somit letztlich, wie viel ein Immobilienbesitzer zahlen muss. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Teils nutzen sie die Steuern auch zur Sanierung ihrer Haushalte.