Es geht auf die Feiertage zu und das Wetter in Thüringen zeigt sich ungemütlich. Schnee an Weihnachten wird immer mehr zur Ausnahme.

Erfurt - Kurz vor Weihnachten zeigt sich das Wetter in Thüringen wechselhaft und stürmisch. Während im Bergland Schnee und Glätte auftreten könnten, blieben flächendeckende weiße Weihnachten eine seltene Ausnahme, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dennoch sei Schnee an einigen Orten, etwa im Thüringer Wald, möglich.

Glätte und Schneefall im Bergland

Am Freitag bringen Wolken und Schauer örtlich Regen, Schneeregen oder Graupel, oberhalb von 400 Metern Schnee. Glätte ist möglich, besonders am Morgen. Das Thermometer zeigt bis zu sieben, im Bergland bis zu null Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf zwei bis null Grad, im Bergland auf minus vier Grad.

Wechselhaft geht es am Samstag weiter. Erwartet werden Regen und Schneefall im Bergland mit kurzen Auflockerungen. Am Sonntag bleibt es der Vorhersage zufolge unbeständig mit Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern. Kurzzeitige Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

Flächendeckende weiße Weihnachten gab es in Deutschland zuletzt 2010. In den meisten Regionen Thüringens lag in den vergangenen Jahren am Morgen des 24. Dezembers kein Schnee. Eine Ausnahme seien Teile des Thüringer Walds, so der DWD.