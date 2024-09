Kaufen per Katalog konnte man hierzulande bereits Ende des 19. Jahrhunderts. In der DDR zeigte sich dann auch im Versandhandel der Mangel – außer bei bestimmten Artikeln. Eine Ausstellung zeigt die begehrtesten Produkte von einst und heute.

Hamburg/MZ - Einst waren Quelle, Neckermann und Otto die großen Namen, heute gehören Amazon, Zalando, Ikea und Otto zu den größten Online-Händlern, die zunehmend stationäre Geschäfte verdrängen. Inzwischen gibt es 65.000 Versandhandelsunternehmen in Deutschland, der Umsatz liegt jährlich bei 80 Milliarden Euro. Die gerade eröffnete Ausstellung „Dein Paket ist da!“ im Hamburger Museum der Arbeit gibt einen Einblick in die Entwicklung und Gegenwart. Man kann in bunten Katalogen blättern und darüber sinnieren, wie das Aus für den Quelle-Katalog vor einigen Jahren (1,5 Kilogramm, acht Millionen Stück Auflage, 20 Millionen Euro Kosten) zu bewerten ist.