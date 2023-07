Meiningen/Oberhof - Nach dem tödlichen Bob-Unfall auf der Rennrodelbahn Oberhof ist das Verfahren gegen eine von zwei beschuldigten Personen eingestellt worden. Es handle sich dabei um den Fahrer des Bobs, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen am Montag. Es habe sich kein hinreichender Tatverdacht in seinem Fall ergeben. Das Verfahren gegen eine weitere am Ablauf der Fahrten beteiligte Person laufe aber weiter, so der Sprecher. Dabei gehe es um den Verdacht der fahrlässigen Tötung. Mit weiteren Details zum Unfall könne im Laufe des Augusts gerechnet werden.

Ende Februar war ein Gästebob im Zielbereich der Rodelbahn auf einen Doppel-Schlauchring gestoßen. In den mit Luft gefüllten Gummiringen saßen ein 45 Jahre alter Mann und eine 41-jährige Frau. Der Mann starb bei dem Unfall, die Frau wurde schwer verletzt.