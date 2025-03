Für zweieinhalb Stunden wird ein Kleinkind in Kamenz vermisst. Die Dreijährige war unbemerkt durch die offene Haustür entwischt.

Ein Kleinkind in Kamenz war für zweieinhalb Stunden vermisst. (Symbolbild)

Kamenz - Eine dreijährige Ausreißerin hat am Samstagnachmittag in Kamenz (Landkreis Bautzen) für Aufregung gesorgt. Das Kleinkind sei nach einem Mittagsschlaf unbemerkt aus dem Elternhaus in der Grenzstraße entwischt, teilte die Polizei mit. Die Haustür stand offen – und die Dreijährige machte sich allein auf den Weg.

Rund zweieinhalb Stunden später habe eine aufmerksame Passantin das nur mit einer Windel bekleidete Mädchen in der Karl-Marx-Straße entdeckt. Sie alarmierte die Polizei, die das Kind wohlbehalten seiner besorgten Mutter übergab.