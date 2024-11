2. Fußball-Bundesliga Nur 2:2 gegen Ulm: Mazas Distanzhammer reicht Hertha nicht

Zweimal liegt Hertha gegen Ulm in Führung. Zweimal kämpft sich der Außenseiter zurück. Das Berliner Aufstiegsziel rückt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge in weite Ferne.