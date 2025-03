Der Jahn und Paderborn trennen sich nach einem zähen Fußballspiel torlos. In der Endphase aber hätten beide noch gewinnen können.

Nullnummer in Regensburg zu wenig für SC Paderborn

Regensburg - Der SC Paderborn hat sich im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga mit einem torlosen Unentschieden beim Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg begnügen müssen. Für beide Mannschaften war der eine Punkt nach 90 zähen Minuten auf dem holprigen Rasen im Jahnstadion zu wenig. Mit 42 Punkten liegt Paderborn auf Platz fünf weiter in Lauerstellung.

Für die erneut sieglosen Regensburger scheint die Rückkehr in die 3. Liga programmiert. Das Team von Trainer Andreas Patz kämpfte und verteidigte leidenschaftlich. Und die Oberpfälzer hätten sich vor 10.398 Zuschauern beinahe spät belohnt. Aber der Distanzschuss von Christian Kühlwetter klatschte an die Oberkante der Latte (82. Minute). In der Nachspielzeit verzeichneten auch die Gäste noch einen Lattenkopfball von Adriano Grimaldi.

Paderborns Spielanlage war reifer. Aber aus dem Spiel heraus kamen auch die Ostwestfalen kaum zu Abschlusschancen. Trainer Lukas Kwasniok gefiel nicht, was er am Spielfeldrand sah. Die Gäste scheiterten auch mehrmals an Jahn-Torwart Julian Pollersbeck. Der 30-Jährige konnte bei seinem zweiten Saisoneinsatz auch einen Freistoß von Aaron Zehnter abwehren (79.).