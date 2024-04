Der 1. FC Magdeburg schießt einfach keine Tore mehr. In Elversberg reicht es deshalb nur zu einem Remis. Auf einen Treffer warten beide Clubs nun schon mehrere Spiele.

Fußball: 2. Bundesliga, SV Elversberg - 1. FC Magdeburg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Magdeburgs Trainer Christian Titz (l) tröstet Magdeburgs Baris Atik.

Spiesen-Elversberg - Der 1. FC Magdeburg rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Christian Titz kam am Samstag bei Aufsteiger SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus und wartet damit schon seit fünf Liga-Partien auf einen Torerfolg. Vor rund 8864 Zuschauern erspielte sich Elversberg zunächst ein leichtes Chancenplus, doch zum Sieg reichte es gegen nach dem Wechsel stärkere Gäste nicht. Die SVE hat in den vergangenen drei Partien kein Tor erzielt.

Magdeburg ist mit 32 Zählern zwar weiter Zwölfter, doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte. Schon am Sonntag könnten der FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig am Titz-Team vorbeiziehen. Elversberg hat mit 36 Punkten zwar ein etwas größeres Polster, ist gerade angesichts des eigenen Formtiefs aber ebenfalls noch nicht durch.

Das Duell bot vor allem vor der Pause wenige Höhepunkte. Zum Spieler des Tages wurde Gäste-Torhüter Dominik Reimann, der gleich mehrere Großchancen der Saarländer vereitelte. Magdeburg wurde mit der Hereinnahme von Offensivspieler Tatsuya Ito zur Pause zwar stärker und erspielte sich eigene Gelegenheiten, doch zum ersten Torerfolg seit dem 24. Februar reichte es nicht.