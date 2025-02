Wegen eines medizinischen Notfalls gab es am Morgen Streckensperrungen in Berlin. (Symbolbild)

Berlin - Fahrgäste sollen während eines medizinischen Notfalls in einer Berliner S-Bahn Rettungskräfte bedrängt haben. Einsatzkräfte versuchten am Morgen am Bahnhof Adlershof, eine Person zu reanimieren - hatten aber keinen Erfolg, wie die Bundespolizei Berlin mitteilte. Die Reisenden seien in Anbetracht des gleichzeitig stattfindenden Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben BVG aufgebracht gewesen - auch gegenüber Polizisten hätten sie ungehalten reagiert. Festnahmen gab es zunächst keine.

Eine andere S-Bahn wurde nach dem Einsatz am Bahnhof Adlershof zurückgeleitet, sodass die Fahrgäste aussteigen konnten. Der S-Bahn-Verkehr musste für etwa eine Stunde in beide Richtungen gestoppt werden.