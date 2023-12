Notarzteinsatz am Harburger Bahnhof: Störungen im Verkehr

Hamburg/Hannover - Aufgrund eines Personenunfalls mit Notarzteinsatz ist am frühen Samstagmorgen der Bahnhof Hamburg Harburg gesperrt worden. Das führte vor allem auf den Strecken Richtung Süden zu massiven Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmorgen mitteilte. Auch ein Service mit Ersatzbussen wurde vorübergehend eingerichtet. Die Sperrung sei zwar noch nicht als beendet gemeldet, das würde aber voraussichtlich in Kürze geschehen, hieß es weiterhin. Durch den Rückstau könne es noch eine längere Zeit zu Verspätungen kommen.