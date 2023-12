Eine Fähre fährt am Morgen an der Insel Norderney vorbei.

Norderney/Norddeich - Fähren von und nach Norderney fallen von Donnerstagnachmittag an aus. Grund ist das vorhergesagte Unwetter mit Sturmfluten, wie die Reederei Norden-Frisia am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind den Angaben nach die Abfahren von Norden auf dem Festland sowie von Norderney um 16.45 und 18.15 Uhr am Donnerstag. Am Freitagmorgen fallen demnach die Abfahren um 6.15 und 7.30 Uhr aus.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat Sturmfluten für Elbe, Weser und Ems in Norddeutschland vorhergesagt. Der Höhepunkt könnte am Freitagvormittag erreicht werden, wie das Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst rechnete gleichzeitig für den Donnerstag mit schweren Sturmböen an Land und teils orkanartigen Böen an der Küste.