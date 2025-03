Autobahnbrücke Norderelbbrücke der A1 am 15. und 16. März voll gesperrt

Die Norderelbbrücke der A1 in Hamburg ist so marode, dass jetzt Maßnahmen zur Schonung ergriffen werden müssen. Für die Umsetzung ist eine Vollsperrung der Brücke an einem Wochenende erforderlich.