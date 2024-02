Hamburg - Das Zweitliga-Spitzenspiel zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel findet an einem Samstagabend statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag bei der zeitgenauen Ansetzung der Spieltage 27 bis 30 in der Bundesliga und 2. Bundesliga bekannt. Konkret wird das Nordduell der beiden Aufstiegskandidaten am 20. April um 20.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen (Sport1 und Sky).

Das brisante Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 findet bereits ein Wochenende zuvor am Sonntag, 14. April (13.30 Uhr/Sky), statt. Aus Sicherheitsgründen wurde diese Partie nicht auf einen Freitag- oder Samstagabend gelegt.