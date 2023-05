Bremen - Die Regierungschefs der fünf norddeutschen Bundesländer tauschen sich am Freitag in Bremen aus. Der sogenannten Konferenz Norddeutschland (KND) gehören Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an. Bremen führt derzeit den Vorsitz. Bei ihrem letzten Treffen Ende März in der Hansestadt hatten die Regierungschefs darüber beraten, wie sie wirtschaftlich stärker davon profitieren können, Hauptstandort der Energiewende zu sein.

Geplant ist am Freitag auch ein Gespräch mit Industrie- und Handelskammern sowie Unternehmensverbänden der fünf Länder. Die Regierungschefs von Bremen und Hamburg, Andreas Bovenschulte und Peter Tschentscher (beide SPD), werden um 15.00 Uhr über die Beratungen informieren. In der KND stimmen die Küsten- und Hafenländer sich ab und vertreten ihre gemeinsamen Interessen gegenüber dem Bund. Am Ende der Sitzung am Freitag wird der Vorsitz turnusgemäß von Bremen an Hamburg abgegeben.