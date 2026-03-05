Das Spiel in der Hinrunde zwischen den Nordrivalen Werder und HSV gehörte wohl zu den spektakulärsten Spielen in dieser Saison. Nun gibt es die genaue Terminierung für das nächste Aufeinandertreffen.

Bremen - Das Nordderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV ist nun konkret terminiert worden. Die brisante Partie zwischen den Rivalen im Weserstadion wird am Samstag, den 18. April um 15.30 Uhr ausgetragen, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Das Spiel in der Hinrunde hatten die Hamburger in einem spektakulären Duell mit 3:2 für sich entschieden. Im April kommt es auch zum Wiedersehen von Werder-Trainer Daniel Thioune und HSV-Coach Merlin Polzin. Thioune förderte Polzin damals und hatte ihn beim VfL Osnabrück als Co-Trainer an seiner Seite.