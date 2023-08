Fahne mit Logo der IG Metall an einem Stand bei einem Streik.

Langenhagen - Betriebsräte und Gewerkschafter aus ganz Norddeutschland treffen sich am Dienstag in Langenhagen bei Hannover zur Mitbestimmungskonferenz der IG Metall. Mit dabei ist auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Auf dem Podium diskutiert er mit IG-Metall-Vizechefin Christiane Benner und Arbeitnehmervertretern von VW und Airbus über die Rolle der Mitbestimmung in Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs. Zu der Konferenz, die von den IG-Metall-Bezirken Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und Küste gemeinsam ausgerichtet wird, werden 150 Teilnehmer erwartet.