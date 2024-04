Ursula Nonnemacher (Bündnis90/Die Grünen), Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz von Brandenburg, spricht in der Debatte des Landtages.

Potsdam - Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat die Bedeutung von sozialem Engagement für eine gelungene Integrationsarbeit hervorgehoben. „Sie gaben und geben Menschen, die in ihrer Heimat oft unfassbares Leid erlitten haben, Unterstützung, menschliche Wärme und neuen Lebensmut“, sagte sie bei der Verleihung des Integrationspreises am Donnerstag in Templin zu den Ausgezeichneten. Ohne ein solches gesellschaftliches Engagement könne Integration nicht gelingen.

Brandenburg sei „bunt, vielfältig und herzlich“, betonte Nonnemacher. „Vielfalt ist nicht nur Realität in Brandenburg, sondern sie ist auch eine Stärke und eine große Chance.“

Seit 2008 werden mit dem Integrationspreis Menschen, Vereine, Verbände, Initiativen, Unternehmen und Kommunen ausgezeichnet, die sich besonders für die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte einsetzen. Der Preis ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert.