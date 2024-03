Potsdam - Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält den Weg zur Gleichstellung der Frauen für einen andauernden Kraftakt. „Gleichstellung ist eine permanente Kraftanstrengung, um noch bestehende Ungerechtigkeiten zu beseitigen, Errungenschaften zu erhalten und Rückschritte zu verhindern“, sagte sie laut einer Mitteilung ihres Ministeriums am Mittwoch. Zum Weltfrauentag am Freitag sagte sie, es gebe wieder politische Kräfte, die offen für ein rückständiges Frauenbild werben würden, die Errungenschaften der Frauenbewegung und der Gleichstellungspolitik zurückdrehen wollten, die sich unverhohlen Frauen aus den Parlamenten zurück an den Herd wünschten.

Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an. In Deutschland ist der 8. März nur in zwei Bundesländern gesetzlicher Feiertag: in Berlin seit 2019 und in Mecklenburg-Vorpommern seit 2023.