Der Frühling hat sich zum Start von seiner sonnigen Seite gezeigt. Auch am Samstag lohnen sich Spaziergänge und -wanderungen durch die erwachende Natur, bevor es regnerischer wird.

Erfurt - Nach dem sonnenreichen und milden Frühlingsstart müssen sich die Menschen in Thüringen am Wochenende auf einen Wetterumschwung einstellen. Der Samstag soll noch weitgehend sonnig bleiben, sagte der Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Sonntag verabschiedet sich dann das derzeitige Wetterhoch und es ziehen feuchtere Luftmassen nach Thüringen, die Regenschauer und eventuell auch Gewitter mit sich bringen. Es bleibt zunächst mild.

Auch in der kommenden Woche sei mit täglichen Niederschlägen zu rechnen, vor allem im Bergland, so der Meteorologe. Allzu große Regenmengen würden allerdings nicht erwartet.

Mittlere Waldbrandgefahr

In Thüringen herrscht derzeit nahezu flächendeckend mittlere Waldbrandgefahr. Das geht aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervor. Sie hat für Waldbesucher noch keine direkten Konsequenzen, sondern dient dazu, für die Gefahren von Bränden zu sensibilisieren. Eine Ausnahme machen Teile des Thüringer Waldes, wo etwa in den Forstamtsbereichen Neuhaus am Rennweg, Gehren und Schönbrunn die niedrigste Gefahrenstufe 1 herrscht.