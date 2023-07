Halle - Für das Berufungsverfahren im Fall des Rechtsextremisten Sven Liebich gibt es noch keinen genauen zeitlichen Rahmen. Das teilte das Amtsgericht am Montag mit. Sowohl Liebich als auch die Staatsanwaltschaft hätten Berufung gegen das Urteil vom 13. Juli eingelegt. Das Urteil sei damit nicht rechtskräftig und könne nicht vollstreckt werden. Die Berufung führe zu einer neuen Verhandlung bei der zuständigen Kleinen Strafkammer am Landgericht Halle.

Liebich war zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Der Prozess gegen ihn war Mitte Mai eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte unterschiedliche Vorwürfe gegen den 1970 in Merseburg (Saalekreis) geborenen Rechtsextremisten erhoben - darunter üble Nachrede. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass Liebich auch in zwei Fällen der Volksverhetzung für schuldig gesprochen werden kann. In anderen Anklagepunkten wurde Liebich freigesprochen. Während die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft gefordert hatte, hatte Liebichs Verteidigerin auf Freispruch plädiert.

Gegen den Rechtsextremisten werden seit Jahren verschiedene Verfahren an unterschiedlichen Gerichten geführt. Seit Ende März ist beispielsweise ein Urteil gegen ihn unter anderem wegen Verleumdung von Personen des politischen Lebens und Volksverhetzung rechtskräftig.