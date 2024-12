Noch kein Skibetrieb am Fichtelberg am 3. Advent

Oberwiesenthal - Das Winter-Opening in Oberwiesenthal muss am Wochenende noch ohne Skivergnügen auskommen. Der Einsatz der Schneekanonen habe wieder unterbrochen werden müssen, sagte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn René Lötzsch auf Anfrage. Es mache bei den aktuellen Temperaturen schlicht keinen Sinn „auf Teufel komm raus technisch zu beschneien“.

Am Fichtelberg wird nun auf die erwarteten frostigen Nächte zum Wochenende gebaut. Erfüllen sich die aktuellen Wetterprognosen, könnte der Skibetrieb dann im Laufe der kommenden Woche starten, erklärte Lötzsch. Zunächst soll die Himmelsleiter präpariert werden, aber auch Abfahrten am Haupthang würden in den Blick genommen.

Im benachbarten Skigebiet am Keilberg in Tschechien soll am Samstag der zweite Hang geöffnet werden. Damit sind dann dort zumindest zwei Seilbahnen in Betrieb und Abfahrten auf drei Kilometern Länge möglich.